СМИ разузнали, в каких странах мира Зеленский поменяет послов

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить глав посольств в Швейцарии, на Кипре, в Аргентине, США и других крупных странах.

Соответствующую информацию опубликовал портал Левый берег из собственных источников в дипломатических кругах.

"В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов, в первую очередь, в странах Большой семерки. Но проблема в том, что пока нет кандидатур им на замену. Поэтому в нынешнем списке стран Большой семерки нет [кроме США − Главред]. Там есть Ватикан, Швейцария, Аргентина, Вьетнам, Иордания, Армения, Кипр, ЮАР и т.п.", − сообщили они.

Читайте такжеОбнять и плакать: МИД Украины дал рецепт ПАСЕ, как следует реагировать на письма ПарубияТакже есть сведения, что перемены в дипломатическом корпусе инициировал заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко. Причем многие из послов, которых он предложил отозвать, выполняют свои обязанности далеко не первую каденцию.

К слову, на данный момент посольство Украины в Швейцарии возглавляет Артем Рыбченко (с июня 2018-го), в Аргентине − Юрий Дюдин (в сентябре 2013-го), во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже ± Алексей Шовкопляс (с июня 2010-го), в Иордании − Сергей Пасько (с июля 2010-го), в Армении − Петр Литвин (с июня 2018-го), в Кипре − Борис Гуменюк (с февраля 2012-го), в ЮАР − Тарас Кузьмич (с декабря 2018-го), в США − Валерий Чалый (с июля 2015-го), в Ватикане − Татьяна Ижевская (с марта 2007-го).

Напомним, ранее в Верховной Раде решили судьбу Павла Климкина и определились с новым главой МИД Украины.