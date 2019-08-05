В НАТО объяснили, почему после распада СССР мощно расширились

НАТО / УНИАН

НАТО (Североатлантический альянс) после того, как закончилась Холодная война и распался СССР, расширил зону деятельности - для того, чтобы продолжать существовать.

С таким заявлением выступил перед студентами в Новой Зеландии генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам в течение сорока лет [НАТО был основан в 1949-м - Главред] блок "делал только одно — сдерживал СССР. И делал это успешно". Поэтому Холодная война не перешла в активную фазу. Однако после развала СССР перед Альянсом встал вопрос дальнейшего функционирования.

"НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе", — рассказал Столтенберг.

Напомним, ранее экс-госсекретарь Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы членства Украины в НАТО. До этого президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

