"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО

2 августа 2019, 17:13

Украина должна не продвигать формальные отношения, а принимать участие в мероприятиях НАТО, убеждена бывший госсекретарь США.

Кондолиза Райс высказалась о членстве Украины в НАТО
Кондолиза Райс высказалась о членстве Украины в НАТО / скриншот

Украина в настоящее время не сможет стать членом НАТО, заявила 66-й государственный госсекретарь США Кондолиза Райс. 

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО, когда были попытки это сделать в Бухаресте в 2008 году", - объяснила Кондолиза Райс.

По ее словам, это вовсе "не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО, даже не обязательно используя формальное соглашение".

"Итак, Комиссия Украина-НАТО должна максимально увеличить количество таких вещей, как работа НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах. Знаете, в НАТО существуют центры — Центр Маршалла и другие, — которые действительно приглашают военных офицеров. Украина должна быть такой же активной, чтобы пользоваться всеми преимуществами этого", - подчеркнула бывший госсекретарь США

Читайте такжеЗеленский в Торонто сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС и НАТОКондолиза Райс также рассказала, что НАТО сформировало центр кибербезопасности, и он не обязательно должен состоять полностью из членов НАТО, туда также вовлечены и не члены Альянса.

"Украина должна быть привлечена в это вместе с НАТО. Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины", - резюмировала Кондолиза Райс, передает НВ.

Ранее сообщалось, Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа. Бывший госсекретарь США сообщила, что Офису президента Владимира Зеленского для установления контакта с администрацией президента Штатов Дональда Трампа нужно получить поддержку как можно большего числа ее чиновников.

Украинской стороне нужно разговаривать со многими людьми в АП американского лидера, рассказала экс-глава Госдепартамента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НАТО экс-госсекретарь членство в НАТО Украина новости США Кондолиза Райс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:49
"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР"
17:46
Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева Видео
17:17
Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов
17:13
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО Видео
17:13
Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос Видео
17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? Фото реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
16:50
"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана Видео
16:43
Кизяк под окна: фермеры своеобразно "наказали" Макрона - видео
16:40
"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом
16:15
"Падение конструкций": у Кличко оценили обвал моста через Днепр Видео
16:00
Доктор Комаровский объяснил, чем нельзя кормить детей до 4 лет
15:57
Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:54
На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества Фото Видео
15:52
Под Киевом чиновников разоблачили в хищении 70 млн гривен
15:52
Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение Видео
15:49
Цекало готовится стать папой
15:25
"Еще один устал": в Киеве обвалился мост через Днепр Видео
15:19
"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини
15:15
Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа Видео
15:02
Жерсон Родригес перейдет в киевское Динамо
14:58
"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера Видео
14:52
Нарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на Парубия
14:48
Названы области Украины, которым "светят" серьезные грозы и град Видео
14:44
Трамп может включиться в переговоры по Донбассу, но ненадолго - Волкер
14:24
"Еле до вас доехали": Зеленский шокирован ужасными дорогами Прикарпатья
14:24
На Одесчине у базы отдыха убило током ребенка
14:23
"175 миллионов есть?": Зеленский "раскрутил" нардепа на ремонт дорог Видео
14:10
"Макгрегор будет молиться, чтобы победил Порье" - Майкл Биспинг
14:09
"Чистый секс": новый клип Maruv на русском взорвал сеть Видео
14:04
"Смерть" ракетного договора: США и Россия официально подтвердили выход из ДРСМД
14:00
Волкер назвал главное условие для освобождения пленных Видео
13:54
Сын Хенрика Ларссона уехал играть в Россию Видео
13:52
Эксперт сказал, при каких болезнях нельзя купаться Видео
13:52
Чернокожий рэпер-фанатик отсудил у Кэти Перри миллионы Видео
13:48
Отставка Богдана: Зеленский публично прояснил ситуацию - видео Видео
13:45
Никита Потураев: что известно о главном идеологе партии Слуга Народа досье
13:30
У Зеленского рассказали, когда снизятся ставки по ипотеке Видео
13:29
Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области: что о нем известно Видео
13:28
Кучер перешел в Карпаты
13:27
В Украину циклон тащит погодную "какабеку" - синоптик Видео
13:18
"Фигурка бомба": Катя Осадчая в бикини поделилась пикантными фото
13:01
Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье
13:01
В Сибири сгорели животные: в Сеть слили жуткие кадры полыхающей тайги Фото Видео
12:54
В Винницкой области восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу
12:49
Стала известна причина коллапса в метро Киева
12:43
В США на оживленной трассе приземлился самолет: опубликовано видео
12:38
Зеленский подтвердил заявление об отставке Богдана
12:36
Волкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка Видео
12:30
Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять