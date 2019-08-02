"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО

Кондолиза Райс высказалась о членстве Украины в НАТО / скриншот

Украина в настоящее время не сможет стать членом НАТО, заявила 66-й государственный госсекретарь США Кондолиза Райс.

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО, когда были попытки это сделать в Бухаресте в 2008 году", - объяснила Кондолиза Райс.

По ее словам, это вовсе "не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО, даже не обязательно используя формальное соглашение".

"Итак, Комиссия Украина-НАТО должна максимально увеличить количество таких вещей, как работа НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах. Знаете, в НАТО существуют центры — Центр Маршалла и другие, — которые действительно приглашают военных офицеров. Украина должна быть такой же активной, чтобы пользоваться всеми преимуществами этого", - подчеркнула бывший госсекретарь США

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"Украина должна быть привлечена в это вместе с НАТО. Так что, я думаю, вы должны не продвигать формальные отношения (что, считаю, на сегодняшний день будет сложно сделать), а участвовать в как можно большем количестве мероприятий — это было бы хорошим вариантом для Украины", - резюмировала Кондолиза Райс, передает НВ.

Ранее сообщалось, Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа. Бывший госсекретарь США сообщила, что Офису президента Владимира Зеленского для установления контакта с администрацией президента Штатов Дональда Трампа нужно получить поддержку как можно большего числа ее чиновников.

Украинской стороне нужно разговаривать со многими людьми в АП американского лидера, рассказала экс-глава Госдепартамента.