Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа

2 августа 2019, 15:15

Киеву нужны "чемпионы" в администрации американского президента, полагает экс-госсекретарь США.

Зеленский-Трамп - Офису Владимира Зеленского нужно получить поддержку как можно большего числа чиновников из АП Дональда Трампа, считает Кондолиза Райс
Офису Владимира Зеленского нужно получить поддержку как можно большего числа чиновников из АП Дональда Трампа, считает Кондолиза Райс / tcayanovsky.com

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сообщила, что Офису президента Владимира Зеленского для установления контакта с администрацией президента Штатов Дональда Трампа нужно получить поддержку как можно большего числа ее чиновников.

Украинской стороне нужно разговаривать со многими людьми в АП американского лидера, рассказала экс-глава Госдепартамента в интервью для совместного проекта НВ и Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета.

По словам бывшей чиновницы, Украине нужны "чемпионы" в американской администрации, необходимо работать со всеми важными людьми.

"Я бы попробовала мультиплицировать все эти точки контактов в администрации и разговаривать со многими людьми…", - заявила Райс.

Напомним, в начале июня появилась информация, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить столицу США Вашингтон с официальным визитом. Занимавший пост посла Украины в Штатах Валерий Чалый утверждал, что визит нашего президента в американскую столицу подготовят к августу-сентябрю.

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США Владимир Зеленский Дональд Трамп офис президента Зеленский новости Кондолиза Райс
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