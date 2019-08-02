Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа

Офису Владимира Зеленского нужно получить поддержку как можно большего числа чиновников из АП Дональда Трампа, считает Кондолиза Райс / tcayanovsky.com

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сообщила, что Офису президента Владимира Зеленского для установления контакта с администрацией президента Штатов Дональда Трампа нужно получить поддержку как можно большего числа ее чиновников.

Украинской стороне нужно разговаривать со многими людьми в АП американского лидера, рассказала экс-глава Госдепартамента в интервью для совместного проекта НВ и Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета.

По словам бывшей чиновницы, Украине нужны "чемпионы" в американской администрации, необходимо работать со всеми важными людьми.

"Я бы попробовала мультиплицировать все эти точки контактов в администрации и разговаривать со многими людьми…", - заявила Райс.

Напомним, в начале июня появилась информация, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить столицу США Вашингтон с официальным визитом. Занимавший пост посла Украины в Штатах Валерий Чалый утверждал, что визит нашего президента в американскую столицу подготовят к августу-сентябрю.