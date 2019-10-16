"Пенис Душилин задержался": Пушилин перед своей "ликвидацией" успел провести "ритуал"

Пушилин выполнил "ритуал" перед "ликвидацией" / dan-news.info

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин, который ранее презентовал книгу о самом себе, во всеуслышание заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира.

По словам Пушилина, "минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности".

"Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне", - цитирует Пушилина телеграм-канал Инсайд Донецк.

Судя по всему, это реакция Пушилина на заявление представителей Киева в ТКГ в Минске о том, что выполнять политическую часть Минских соглашений Киев готов лишь после роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР". Еще одним условием стал отвод сил на Донбассе.

Отметим, в соцсетях многие предположили, что главарь "ДНР" обкурился.

"Что ему сказали, то он и озвучил. Иначе бы уже давно с Захарченко чай пил, или с Моторолой на лифте катался", - высказался пользователь Сети.

"Пари можно заключить на все ввп США, что пениса душилина ликвидируют быстрее Украины))", - добавил другой пользователь Сети.

"Такое заявление в росии лет на 20 лагерей", - добавил некто Равин.

"Недоузбек задержался, очень", - отметила Вера Гор.

"Наркотики отберите у придурка", - сказал Пит Ард.

"Главное, что он успел это сказать перед своей ликвидацией. Это такой ритуал. Его папередник даже съезд "представителей" областей собрал как-то", - отметил некто под ником Ветер Перемен.

"Захарченко тоже заявлял", - обратил внимание некий Ростислав Павлович.

Читайте также"Шепелявый псих" Парубий донес сплетни "иностранных партнеров" об амнистии боевиков "ЛНР" и "ДНР"Напомним, ранее требование Киева распустить так называемые "ЛНР" и "ДНР" спустя почти сутки прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признал, что ультиматум украинской стороны стал неожиданностью для остальных участников нормандского формата. По его словам, это "новые вводные", к которым они оказались не готовы.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать", — сказал Песков.