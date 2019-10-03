"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе

Книга 100 великих людей Донбасса / Фото twitter.com/den_kazansky

Главарь самопровозглашенной "ДНР", который недавно получил забавное прозвище Пушинка от своих соратников из-за своего габаритного вида, презентовал в оккупированном Донецке книгу 100 великих людей Донбасса. Примечательно, что и сам Пушинка прибился к когорте "великих".

О презентации книги в Twitter написал журналист Денис Казанский.

"В Донецке презентовали книгу "100 великих людей Донбасса". В числе "великих" оказался Пушилин, который эту книгу и презентовал. Ахахаха, это еще смешнее чем "захаровцы" у Захарченко", - отметил он.

Денис Пушилин презентовал книгу/ Фото twitter.com/den_kazansky

В Сети сразу же высмеяли и саму книгу, и главаря боевиков в качестве "великого деятеля".

"Представляете в каком аду мы живём??? Если это "великие люди"!!! То какие же остальные не великие....???"

"100 великих людей Донбасса больного человека" так правильнее",

"Художественный бред"

"Палата №6 одобряет"

"А распятый мальчик есть или только трусики?"

"Справжнє його прізвище Чепушилін!".

Напомним, ранее социальные сети оккупантов писали, что главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина арестовали. Сообщалось, что Пушилин якобы находится под домашним арестом. Официального подтверждения этой информации не было. В соцсетях по этому поводу поднялся шум. В частности, юзеры сожалели, что "лидер Донбасса" жив.