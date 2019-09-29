Главаря "ДНР" Пушилина арестовали - СМИ

На данный момент Денис Пушилин якобы находится под домашним арестом / Униан

Главаря самопровозглашенной "ДНР", который недавно получил забавное прозвище Пушинка от своих соратников из-за своего габаритного вида, арестовали. Сообщения об аресте распространяют социальные сети оккупантов.

На данный момент Пушилин якобы находится под домашним арестом. По предварительной информации, причина ареста главаря "ДНР" состоит в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников. Пушилин якобы стал "неудобным" после того, как во время своей поездки в столицу России заявил, что так называемая "Донецкая народная республика" присоединится к России.

Портал Donpress сообщает, что информация о возможном аресте Пушилина уточняется.

Напомним, ранее блогер из захваченного Донецка Дмитрий Черкасов заявил, что главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина скоро уволят с должности. По его мнению, ключевой претендент на пост лидера псевдореспублики - и.о. "главы администрации" подконтрольной боевикам Горловки Иван Приходько.

Как известно, Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в ноябре 2018 года. Пушилин возглавил псевдореспублику после того, как в результате взрыва в Донецке был уничтожен тогдашний лидер квазигосударства - Александр Захарченко.