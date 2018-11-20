Король боевиков: Пушилин официально стал новым главарем "ДНР"

Донецким террористам впору запевать: "Но сомнений нету ни в ком, что он будет... умным, добрым и порядочным человеком".
Террорист Денис Пушилин "официально" стал главарем группировки "ДНР".
Такое сообщение во вторник, 20 ноября, опубликовано на ресурсах, подконтрольных боевикам.
Пушилин "принес присягу" перед залом, в котором собралась почти тысяча зрителей (делегаты из РФ, "ЛНР", члены "правительства ДНР", депутаты "Народного Совета", "общественники".
"Клянусь при осуществлении полномочий главы "Донецкой народной республики" соблюдать "Конституцию ДНР" и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы "ДНР", верно служить народу", - сказал "глава ДНР".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Пушилин был избран главарем донецких боевиков в скором времени после того, как в кафе "Сепар" в результате взрыва был убит предыдущий главарь - Александр Захарченко.