"Пушилина уйдут": блогер назвал главного претендента на пост главаря "ДНР"

Дениса Пушилина может заменить Иван Приходько, сообщил блогер / Reuters

Блогер из захваченного Донецка Дмитрий Черкасов считает, что главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина скоро уволят с должности.

Ключевой претендент на пост лидера псевдореспублики - и.о. "главы администрации" подконтрольной боевикам Горловки Иван Приходько, написал активист в блоге на Обозревателе.

По словам Черкасова, в "ДНР" активно муссируют информацию о скорой смене Пушилина, в первую очередь, из-за недовольства России, и в связи с тем, что он не является лидером, а просто в нужный момент появился в нужном месте.

"…Он потерял все качества, присущие настоящему вождю, а может и вообще не имел лидерских задатков, способности принимать правильные и нужные решения, вести за собой людей к действительно светлому будущему…", - добавил автор.

Напомним, Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в ноябре 2018 года. Пушилин возглавил псевдореспублику после того, как в результате взрыва в Донецке был уничтожен тогдашний лидер квазигосударства - Александр Захарченко.