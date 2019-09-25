В "ДНР" дали новое стебное прозвище главарю боевиков

Денис Пушилин заметно разжирел в последнее время - ведь ни один гумконвой из РФ не открывается без его присутствия.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин получил забавное прозвище от своих соратников из-за своего габаритного вида.
За глаза патрона боевиков называют "Пушинкой", так как за пять лет у власти Пушилин заметно набрал вес, сообщил Обозревателю донецкий блогер Денис Черкасов.
"Близкое окружение, из-за того, что он набрал лишний вес, называют его Пушинка", - отметил Черкасов.
По его словам, без присутствия главаря не открывается ни один гуманитарный конвой из России – к слову, эти продукты нередко появляются на прилавках сети супермаркетов Первый республиканский, которой владеет Пушилин.
Отметим, главаря боевиков как только не называют за глаза его приспешники: до этого он был "Пенисом Душилиным" и "мордатым".
Ранее блогер назвал главного претендента на пост главаря "ДНР".