В "ДНР" дали новое стебное прозвище главарю боевиков

Денис Пушилин получил новое прозвище от своих соратников / dan-news.info

Главарь "ДНР" Денис Пушилин получил забавное прозвище от своих соратников из-за своего габаритного вида.

За глаза патрона боевиков называют "Пушинкой", так как за пять лет у власти Пушилин заметно набрал вес, сообщил Обозревателю донецкий блогер Денис Черкасов.

"Близкое окружение, из-за того, что он набрал лишний вес, называют его Пушинка", - отметил Черкасов.

По его словам, без присутствия главаря не открывается ни один гуманитарный конвой из России – к слову, эти продукты нередко появляются на прилавках сети супермаркетов Первый республиканский, которой владеет Пушилин.

Денис Пушилин в 2014 году / Униан

Денис Пушилин в 2019 году / Donbass.ua

Отметим, главаря боевиков как только не называют за глаза его приспешники: до этого он был "Пенисом Душилиным" и "мордатым".

Ранее блогер назвал главного претендента на пост главаря "ДНР".