"Уже не Пенис Душилин": патрон "ДНР" получил новое прозвище

Денис Пушилин заметно разжирел / скриншот

Патрон боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в последнее время заметно разжирел.

По информации, сами террористы этот факт во всеуслышание подчёркивают.

Стало известно, что за глаза Пушилина называют Мордатым, сообщил в своем Twitter пользователь под ником Фашик Донецкий.

Отметим, в комментариях под сообщением о прозвищи главаря "ДНР" началось активное обсуждение.

Оказалось, что ранее Пушилина называли "П*нис Душилин", но произвище уже устарело.

Кто-то также отметил, что в России Путина за глаза называют "маленький".

Читайте также"Пушилин - украинский агент?": Сеть взбудоражило фото главаря "ДНР"Напомним, ранее главарь "ДНР" растекся в фантазиях по поводу отжатого у Шахтера стадиона Донбасс-Арена. Денис Пушилин рассказал о в планах снова запустить работу легендарного стадиона клуба Шахтер − "Донбасс арена".

Ранее Пушилина называли "П*енис Душилин" / УНИАН

"Есть еще много сложностей. Вы знаете, что он [стадион - Главред] пострадал от обстрела. Но сейчас эта работа ведется. Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причем не в самых далеких", − заявил он.