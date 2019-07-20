Главарь "ДНР" растекся в фантазиях по поводу отжатого у Шахтера стадиона Донбасс-Арена

Стадион "Донбасс-Арена" / Все о ДНР

Главарь группировки боевиков "ДНР" Денис Пушилин рассказал о в планах снова запустить работу легендарного стадиона клуба Шахтер − "Донбасс арена".

"Есть еще много сложностей. Вы знаете, что он [стадион - Главред] пострадал от обстрела. Но сейчас эта работа ведется. Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причем не в самых далеких", − заявил он.

Напомним, ранее в Сети показали фото упадка другого легендарного стадиона в Донецке − "Шахтера". До этого в интернете показали, к какому упадку привела оккупация боевиков Донецк.