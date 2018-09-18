Упадок и безысходность. В Сети показали фото упадка легендарного стадиона в Донецке

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" Донецке в полный упадок пришел легендарный стадион "Шахтер", расположенный в парке имени Александра Щербакова.

Соответствующие фотографии были опубликовали в Сети, сообщает портал "Донецкие новости". На снимках четко видно, как поле заросло сорняками, а из-под трибун даже проросли небольшие деревца.

В комментариях люди активно возмущались тем, что стадион стоит бесхозным и боевики "ДНР" не думают им заниматься, в то время как на "Шахтере" можно было бы проводить тренировки для детей-футболистов. "Пустили бы туда детей, пусть тренировки проводили бы. Нет, пусть сгниет, пропадет, но никому не дадим", − написали пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики в Сети похвастались новейшим оружием.