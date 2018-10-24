В Сети показали, к какому упадку привела оккупация боевиков Донецк: опубликованы фото, видео

Временно оккупированный боевиками группировки "ДНР" Донецк все сильнее и сильнее приходит в упадок.

Такое мнение высказал горожанин и видеоблогер Константин Скорятин, сообщает портал "Донецкие новости". Мужчина поведал о совершенной недавно велосипедной прогулке по центральному городскому парку имени Щербакова и вокруг стадиона "Шахтер".

"Сам парк за последние 5 лет практически не изменился. Все кафешки, которые были, работают. Конечно, изменилось количество посетителей. Сразу на въезде чуть выше входа мы видим вот такое жуткое зрелище (остатки сгоревшего в 2016-м дельфинария "Немо")", − сказал он.

Кроме того, по словам Скорятина, поскольку посетителей в будние дни нет, то увеселительные аттракционы в парке закрыты, но наличествует присутствие символики "ДНР", а фонтаны и вовсе отключены.

Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как жители оккупированного Донецка ностальгируют под украинские песни.