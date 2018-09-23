"Раньше было лучше". В Донецке работники рынка не скрывают возмущения

Рынок в Донецке пришел в упадок / Фото: скриншот из видео

В Донецке сотрудники центрального рынка заявляют, что после так называемой национализации работать на рынке стало очень сложно.

В интервью местным СМИ они открыто заявляют, что после передачи собственности в госимущество они лишились своего имущества и утратили частную собственность.

Продавцы сознаются, что в связи с национализацией торговые места им перестали принадлежать, а на рынке воцарился хаос. Раньше собственник осуществлял охрану торговых ларьков, уборку местности, обеспечивал необходимые санитарные условия. Для этой цели на рынке трудился целы штат сотрудников, которые после национализации лишились работы.

Люди рассказывают, что сейчас каждый продавец своим павильоном не владеет, но должен осуществлять уборку снега и мусора самостоятельно, а туалетом и водой можно пользоваться только в определенные часы.

Сотрудники рынка сознаются, что тяжелые условия труда провоцировали у многих людей депрессию. Они сходятся во мнении, что рынок, как и раньше, должен принадлежать хозяину, который обеспечивает его полноценную работу.

Напомним, волонтеры из фонда "Вернись живым" выложили в Сеть видеоролик, на котором демонстрируют остатки нещадно "попиленного" на металлолом северного ствола шахты имени Абакумова.