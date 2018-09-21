Грабь накопленное. В Сети показали, как российские наемники "распилили на металл" шахту в Донецке

Волонтеры из фонда "Вернись живым" выложили в Сеть видеоролик, на котором демонстрируют остатки нещадно "попиленного" на металлолом северного ствола шахты имени Абакумова.

"Каждый день боевики резаками распиливают железную конструкцию, собирая металлолом для последующей продажи в Россию ради собственного обогащения", − говорится в сообщении, опубликованном под роликом в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее в Сети показали фото упадка легендарного стадион в Донецке.