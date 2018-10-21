Оккупированный Донецк ностальгирует под украинские песни "Океана Эльзы"

21 октября 2018, 19:24

Молодежь собирается, чтобы послушать творчество популярного коллектива.

В Донецке наслаждаются песнями на украинском языке / Фото: скриншот из видео

В одном из баров оккупированного пророссийскими боевиками Донецка вечером 20 октября состоялась вечеринка, на которой местные исполнители пели песни украинской группы "Океан Эльзы".

Как информирует Радио Свобода, мероприятие прошло с аншлагом.

"В зале, рассчитанном на полсотни человек, набралось более ста слушателей – в основном молодежь. Концерт длился два часа, несколько песен группа исполняла на бис", - рассказывают очевидцы.

Ресурс опубликовал видео, которое содержит фрагмент мероприятия. В ролике видно, что в помещении собралось очень много людей, преимущественно молодежи. Большинство стояло в довольно тесной обстановке и было видно, что пришли они, чтобы послушать исполнение песен группы "Океан Эльзы".

Молодые люди слушали украинские песни очень эмоционально. Некоторые находились будто в состоянии нирваны, другие энергично подпевали, некоторые слушатели танцевали. Но было очевидно – все собравшиеся от песен коллектива получают истинное удовольствие.

Напомним, в Дебальцево, Антраците, Донецке и ряде неподконтрольных Украине городов Донбасса активисты массово распространили поздравления ко Дню защитника.

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