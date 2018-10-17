"Памятник лишнехоромосомным слопатоедам": пользователи Сети полыхнули гневом из-за видео об оккупированном Донецке

Оккупированный Донецк / скриншот из видео

Пользователь Константин Скорятин на портале YouTube опубликовал видеозапись своей сорокаминутной поездки по временно оккупированному Донецку.

Таким образом мужчина хотел наглядно продемонстрировать последствия хозяйничанья в городе боевиков из группировки "ДНР".

Видео за короткое время набрало более 200 тысяч просмотров и вызвало бурю эмоций среди пользователей YouTube.

"Надо же, такой город превратить в пустое захолустье. Вот оно − кривое лицо русского мира. Все , к чему прикасается плешивый карлик, превращается в пустыню. Ты − сильный человек, Константин, удачи тебе", − возмущенно высказался kiv175.

"Весь город это один целый памятник срусскому миру и лишнехоромосомным слопатоедам", − с глумливым негодованием написал Андрей Поздняков

"Я коренной житель Донецка − во что превратился город? Да все просто − в город убийц, алкашей, наркоманов-наемников. Утром у нас похороны очередного героя, а вечером − концерты с певцами бывшего СССР. Не город, а "праздник". У людей, естественно, прав никаких нет, если нет связей −"крыши". Так и живем!", − написал пользователь MUNDERSHLAK.



"Когда хотели отделиться от Украины, чтобы" не кормить западников ", но что то, видимо, пошло не так. Но − интересно и необычно. Ставлю лайк по-любому", − написал Василий Петров.

"Донецк теперь самый велосипедный город Украины. Только не по причине налаженной и обустроенной инфраструктуры, а потому что, почти не осталось другого транспорта", − саркастически прокомментировал видео KoshkiN.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали фото упадка легендарного стадиона в Донецке.