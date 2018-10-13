"Слава Украине": оккупированный Донбасс поздравили с праздником проукраинскими лозунгами

В Дебальцево, Антраците, Донецке и ряде неподконтрольных Украине городов Донбасса активисты массово распространили поздравления ко Дню защитника.

Как сообщает Радио Свобода, на зданиях населенных пунктов запестрели проукраинские листовки, наклейки и надписи "Слава Украине".

Отмечается, что в Донецке патриотичные листовки заметили на здании администрации Пролетарского района. На улице Пухова возле часовни Святого Апостола Иоанна Богослова вывесили украинский флаг, а на улице Университетской появилась надпись "Слава Украине!".

Проукраинские лозунги также появились на здании школы на улице Космонавтов в городе Дебальцево Донецкой области. А надпись "Донбасс – Украина" – в доме культуры города Антрацит Луганской области.

Фотографиями поделились с журналистами жители самопровозглашенных республик, которых порадовало такое поздравление с праздником.

Напомним, в конце августа нынешнего года президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и снова заявил что украинский флаг скоро будет развеваться над ныне оккупированным городом.