Стало известно, сколько в украинской армии женщин

В рядах армии Украины служат 55 тысяч женщин, сообщил президент / Президент Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины служат 55 тысяч женщин.

День защитника нашей страны перестал быть только мужским праздником, рассказал украинский лидер, выступая на церемонии посвящения в курсанты новичков Херсонской государственной морской академии, пишет "Укринформ".

"Завтра (в воскресенье, 14 октября, — Ред. ) мы будем праздновать День защитника Родины. И это перестало быть праздником ребят только по гендерному признаку — 55 тысяч девушек сейчас служат в рядах Вооруженных Сил Украины", — подчеркнул глава государства. Ранее стало известно, что Петр Порошенко поставил подпись под законом, принятым депутатами Верховной Рады, о введении в стране нового воинского приветствия: "Слава Украине!" — "Героям слава!".