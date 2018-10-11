"Слава Украине!": Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии

Президент подписал закон о новом воинском приветствии / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон о воинском приветствии "Слава Украине!" - "Героям слава!".

Соответствующий документ вносит изменения в устав Вооруженных сил Украины, заявил Порошенко во время выступления перед военнослужащими в Хмельницкой области.

"Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека, уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял законы и я его подписал по изменению военных уставов относительно воинского приветствия. "Слава Украине" сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации

Отметим, что в уставе внутренней службы ВСУ также упорядочен ритуал поднятия государственного флага Украины. При этом закон предусматривает, что при вручении знамени лицо поздравляет личный состав словами "Слава Украине!", а военнослужащие отвечают "Героям слава!". Кроме того, отныне в армии заменяется слово "товарищ" словами "пан(пани)".

Кроме того, введены изменения и в закон о Нацполиции, согласно которым во время пребывания полицейских в строю на приветствие руководителя или старшего по специальному званию "Слава Украине" все полицейские, находящиеся в строю, отвечают "Героям слава". То же самое происходит при прощании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову.