"Слава Украине": Рада одобрила новое воинское приветствие

В ВСУ ввели новое приветствие

В четверг, 4 октября, народные депутаты Украины 271 голосом одобрили во втором чтении и в целом законопроект № 9036, которым вводится в строевом уставе ВСУ новое приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям Слава".

Решением народных избранников в уставе внутренней службы ВСУ упорядочен ритуал поднятия государственного флага Украины. При этом закон предусматривает, что при вручении знамени лицо поздравляет личный состав словами "Слава Украине!", а военнослужащие отвечают "Героям слава!".

Кроме того, отныне в армии заменяется слово "товарищ" словами "пан(пани)".

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В то же время введены изменения и в закон о Нацполиции, согласно которым во время пребывания полицейских в строю на приветствие руководителя или старшего по специальному званию "Слава Украине" все полицейские, находящиеся в строю, отвечают "Героям слава". То же самое происходит при прощании.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову.