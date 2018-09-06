"Слава Украине". В Раде большинство проголосовало за новое воинское приветствие для ВСУ

Украинские военнослужащие на параде на Майдане Незалежности / Главком

Депутаты украинского парламента в первом чтении приняли законопроект, который заменяет воинское приветствие для военнослужащих ВСУ с советского "Здравия желаю" на "Слава Украине"/ "Героям слава".

Согласно информации, размещенной на официальном интернет-портале Верховной Рады, законопроект №9036 поддержали голосами 284 депутата Рады.

Он также предусматривает обращение "пане" ("господин" − "Главред") как вместо "товариш".

Кроме того, депутаты дали 263 голосов "за" проголосовала за сокращение срока представления предложений и поправок ко второму чтению.

Читайте также"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации"У меня нет никаких сомнений, что через 10 дней, так же в четверг, мы соберемся и под 300 голосов примем его в целом", – прокомментировал голосование спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новое украинское воинское приветствие вывело из себя спикера российского МИД Марию Захарову.