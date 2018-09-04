Я говорю людям "Слава Украине!", а они сразу бросают трубку - Геращенко

Ирина Геращенко / vedomosti-ua.com

Лозунг "Слава Украине!" может стать официальным воинским приветствием в украинской армии 6 сентября, заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Слава Украине! Уже на этой неделе, кстати, (скорее всего, 6 сентября) ВР внесет изменения в устав ВСУ и эти слова станут официальным воинским приветствием!" - написала Геращенко в Facebook.

Она отметила, что в последнее время отвечает лозунгом на телефонные звонки, однако люди сразу же бросают трубку.

"Когда на мобильном высвечивается +79 (российские код и начало номера. - Прим.), теперь обязательно поднимаю трубку и вежливо здороваюсь: "Слава Украине!" Почему-то сразу бросают трубку. Даже без какого-то междометия в ответ. Проверено десятки раз. Как черт от ладана", - написала Геращенко.

В начале августа президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в Вооруженных силах Украины с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"