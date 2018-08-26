Порошенко снова пообещал "вскоре" поднять украинский флаг в Донецке

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и снова заявил что украинский флаг скоро будет развеваться над ныне оккупированным городом.

"Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города - Ровно и Донецк. Ровенчане празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!" - написал Порошенко в Facebook.

Глава государства время от времени обещает поднять флаг Украины в оккупированных украинских городах. Так, 11 августа, поздравляя ялтинцев с Днем города, президент пообещал не только поднять украинский флаг, но и исполнение гимна страны.

В начале июля, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

До этого, в июне, поздравляя севастопольцев с Днем города, он также обещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Летом 2016 года на праздновании Дня государственного флага Украины (23 августа. - Прим.) Порошенко заявлял, что "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, Луганском, над Симферополем, над Севастополем".