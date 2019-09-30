"За яйца взяли, скоро оторвут": в Сети сожалеют, что главарь "Дамбаса" жив

СМИ сообщили об аресте Пушилина / dan-news.info

В воскресенье, 29 сентября ряд СМИ сообщили об аресте главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина, который уже не верит Владимиру Путину.

По информации, в настоящее время Пушилин якобы находится под домашним арестом.

По предварительной информации, причина ареста главаря "ДНР" состоит в том, что Москва снова решила сменить своих ставленников. Пушилин якобы стал "неудобным" после того, как во время своей поездки в столицу России заявил, что так называемая "Донецкая народная республика" присоединится к России.

Добавим, что официально информацию не подтвердили. при этом и опровержения на момент публикации материала не было.

Отметим, в соцсетях по этому поводу поднялся шум.

"Слухи со вторника, видимо нос сунул в запретное, а горловский мэр ближайшая кандидатура...но всё может быть трёпом...", - сообщил пользователь Сети.

"Нет неправда. Вчера был на боях без правил", - добавил другой пользователь Сети.

"Если неправда, мог бы в твиттере @pushilindenis опровергнуть.. #пушилин", - обратил внимание Сергей Степин.

"Он что втихаря ел рошен???", - вопрошает Виталий Барабаненко.

"За яйца он взят и скорее всего в ближайшее время их оторвут", - добавил УмкаЮаДнецк.

"Сумно,що живий!!!", - высказался Теодозий Стратий.

"Фигасе. Точно? Он же Малофеевский чувак", - пишет Кирилл Лятс.

"Эх, не успел Зеля начать переговоры напрямую с "руководителем" Дамбаса...", - отметил Юрий Баканов.

Читайте также"Кому Пушок может отдать приказ?": Пушилин дал команду убивать нарушителей перемирияНапомним, ранее главарь так называемой ДНР Денис Пушилин высказался о возможном введении на оккупированный РФ Донбасс белорусских миротворцев. По словам боевика, президент Беларуси Александр Лукашенко уже помог, и "республика" сама обеспечивает порядок.

"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республик", - заявил изрядно потолстевший Пушилин.