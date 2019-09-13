"На правах дегенеративного аула": мечтающий о слиянии с РФ "Пенис Душилин" уже не верит Путину

Пушилин побывал в Москве и захотел слится с Россией / скриншот

12 сентября, в четверг, главарь "ДНР" Денис Пушилин, который ранее выгулял свою тушу в окопе, наведался в Москву, выпил кофе в питейном заведении и, видимо, вдохновленный "русским духом", во всеуслышание выразил желание влиться в состав России.

По информации, Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство.

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - сказал он.

Отметим, пользователи соцсетей "диагностировали" у главаря ДНР обострение. При этом, украинцы говорят, чтобы "валили побыстрее", а россиянам "подарок" не нужен.

Мечты патрона "ДНР" разбились о суровую реальность и критику в Сети.

При этом кто-то из жителей РФ спросил, "а нахрен они тут нужны..."

"Одному дедушке очень хочется остаться в истории как завоевателю новых земель и плевать он хотел на своих граждан", - ответил некто под ником Благомир.

"Повесили морковку перед дураками", - убежден некто Обыватель.

"Денис Пушилин не сказал кто будет оплачивать сей банкет?", - вопрошает Сергей Алексеев.

"Пусть остаются в составе Украины и в своей стране порядок наводят. Россия и её народ не мать-Тереза, чтобы за всех грехи на себя брать", - сказала Головина Татьяна.

"Пенис душилен совсем уже путену не верит?", - уточнил некто под ником Инквизитор.

"Як вони уже набридли.. Росія, та забери ти їх уже навічно!!!", - особо отметила некто под ником Непереможна Украина.

"Это делается для того, чтобы Рашка могла от них отмежеваться - дескать, мы за мир с Украиной и все такое, но, они его не хотят. Разбирайтесь, теперь, пожалуйста, между собой сами - а мы не при делах. Да, и спасибо за то, что сняли санкции", - высказал мнение пользователь Сети под ником Украинский сталкер.

"На правах дегенеративного аула", - предложил некий гражданин под ником Капитан Флинт.

Читайте также"Уже не Пенис Душилин": патрон "ДНР" получил новое прозвищеНапомним, ранее в России член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин не одобрил идею главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о вхождении в состав России.

"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают", - цитирует его ФАН.

По его словам, многое сейчас зависит от Украины. Затулин утверждает, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем "ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины".