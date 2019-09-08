Раскабаневший "клоун" Пушилин выгулял свою тушу в окопе

Пушилин побывал на передовой / скриншот

Раскабаневший патрон террористической "ДНР" Денис Пушилин, который ранее пофантазировал о встрече с Зеленским, облачился в камуфляжную форму и наведался на передовую.

По информации сепаратистских СМИ, Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходоковский решили якобы поздравить ВСУ и полк "Азов" с 76-й годовщиной изгнания фашистов из Донбасса.

Кроме того, Пушилин для защиты "приукрасил" себя бронежилетом и пуленепробиваемой каской.

Отмечается, что в сторону позиций "Азова" террористы отправили красные надувные шары и Знамя Победы.

Денис Пушилин изрядно раздался в размере / скриншот

Знамя вывесили на ЛЭП прямо перед украинскими позициями.Также стало известно, что украинские военные начали стрелять, когда знамя стало лететь к ним, а потом выпустили два ПТУРа.

Отметим, в соцсетях стали активно обсуждать "морду" Пушилина в каске.

"А лицо, прошу прощение за слово "лицо", в каску уже не влазит )))", - сказала пользователь Сети.

"Фигасе, щеки шире каски", - добавил другой.

"Мордатый", - сказал Виктор Голуб.

"Как всегда и эти клоуны опять поторопились. Приватизировать чужую победу ещё не значит быть на стороне победителя", - сказал некто Влад.

"Пушилин и без каски мог бы лазить по окопам. Он хорошо знает, что украинцы не обстреливают их позиции. Это только его пьяные и обкуренные твари смалят целыми сутками, отрабатывая путинские серебряники", - высказался Алекс Малета.

Читайте также"Уже не Пенис Душилин": патрон "ДНР" получил новое прозвищеНапомним, ранее сообщалось, главарь "ДНР" Денис Пушилин съездил в Крым к путинским байкерам. На полуостров Пушилина пригласил лидер Ночных волков Александр Залдостанов, говорится на сайте "главы республики".

В Крыму главарь пседореспублики назвал Ночных волков "друзьями Донбасса", которые с первых дней помогают и вдохновляют "защищать интересы жителей" части востока Украины, "продолжать борьбу за русский мир".