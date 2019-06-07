"Готовы к общению": Главарь "ДНР" Пушилин пофантазировал о встрече с Зеленским

Денис Пушилин / Reuters

Главарь группировки боевиков "ДНР" Денис Пушилин внезапно решил оценить свои шансы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению донецкого "главбоевика", он и его окружение всегда открыты для общения с официальным Киевом, но "только если диалог будет конструктивным", сообщает агенство РИА Новости.

"Мы всегда были за диалог, но диалог должен быть конструктивным. Встреча ради встречи не имеет смысла", — заявил Пушилин.

Пока же, как утверждает Пушилин, Зеленский якобы продолжает политику двойных стандартов Петра Порошенко."В очередной раз Украины пытается сделать РФ стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла. В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности", — подытожил он.

Напомним, Пушилин стал новым главарем группировки "ДНР" осенью минувшего года - после того как предыдущего главаря Александра Захарченко убили взрывом в кафе Сепар.