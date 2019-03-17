"Пушилин - украинский агент?": Сеть взбудоражило фото главаря "ДНР"

Главарь группировки боевиков "ДНР" Денис Пушилин побывал в Крыму, где принял участие в мероприятиях, устроенных по поводу пятилетней годовщины аннексии полуострова россиянами.

Снимок, на котором донецкий главбоевик возлагает цветы к пластиковой надписи "Россия", опубликовал на своей Facebook-странице офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан ("Штрилиц").

"Пушилин наш агент и что-то знает. 80 Lvl", - подписал он фото.

Снимок вызвал волну глумливых комментариев среди пользователей Сети. "Доброй ночи и сладких снов", "И нечетное число цветочков наверняка", "Соболезнует", "Хм ... на могилку", "Не чокаясь", - не скрывали они своего сарказма.

Напомним, ранее в Сети показали фото главаря "ДНР" Дениса Пушилина времен службы в Нацгвардии Украины.