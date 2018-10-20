В Сети показали фото главаря "ДНР" Пушилина времен службы в Нацгвардии Украины

Денис Пушилин / Reuters

Журналист Иван Жеведь выложил в Facebook фотографии главаря "ДНР" Дениса Пушилина в бытность служащим Национальной гвардии Украины.

"На фото сержант Национальной гвардии, заместитель командира взвода, настоящий "нацик" Денис Пушилин", - написал он.

"Очевидно, Пушилин попал в последний гвардейский призыв 1999 года, (НГУ уничтожил своим преступным приказом Кучма осенью того же года), а на ДМБ уходил уже с Внутренних Войск МВД", - обратил внимание один из комментаторов поста журналиста.

facebook.com/zheved

Нацгвардия как самостоятельная силовая структура существовала с 1991 года по 2000-й. Как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск МВД Украины и привлечением новых военных кадров на добровольческой основе воссоздана с 13 марта 2014 года.

В сентябре Служба безопасности Украины сообщила о получении аудиозаписи, свидетельствующей о причастности нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".

"Сотрудники Службы безопасности получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым главой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным", - сообщили в спецслужбе.

Экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа.