"Штирлиц" назвал новые ощутимые потери боевиков "Л/ДНР"

Ликвидированы еще семь боевиков "Л/ДНР", сообщил офицер ВСУ / 24 Канал

На Донбассе на протяжении последних нескольких дней были уничтожены семь боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В пятницу, 14 декабря, в результате адекватного ответа ликвидированы два террориста, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"В "официальных" сводках "Дырляндии" за последние дни потерь нет... а у меня, как всегда, есть, и я знаю еще больше, но все прекрасное — порционно, еще пять (боевиков уничтожены — Ред.)", — отметил автор.

Ликвидированы еще семь боевиков "Л/ДНР", сообщил офицер ВСУ / Скриншот с facebook.com/ukrop.bc

Ранее Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе в ноябре воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 65 боевиков "Л/ДНР", а приблизительно 90 — были ранены.