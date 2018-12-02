Офицер ВСУ раскрыл потери боевиков "Л/ДНР" за ноябрь

В ноябре были уничтожены около 65 боевиков "Л/ДНР", утверждает офицер ВСУ / Reuters

На Донбассе на протяжении ноября воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 65 боевиков самопровозглашенных "Л/ДНР", а приблизительно 90 — были ранены.

Также противник понес небоевые потери (нарушения мер безопасности, ДТП, смерть в результате отравления алкоголем) — не стало 6 террористов, а 9 — пострадали, написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"Игнорируя Минских договоренности, в ноябре месяце российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", — отметил он. Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан написал, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.