"Друзья Донбасса": Пушилин съездил в Крым к путинским байкерам

Денис Пушилин съездил в Крым к путинским "ночным волкам" / Скриншот

В захваченный Россией Крым в Севастополь на байкерский фестиваль, организованный мотоклубом Ночные волки, членов которого называют байкерами российского президента Владимира Путина, приехал главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

На полуостров Пушилина пригласил лидер Ночных волков Александр Залдостанов, говорится на сайте "главы республики".

В Крыму главарь пседореспублики назвал Ночных волков "друзьями Донбасса", которые с первых дней помогают и вдохновляют "защищать интересы жителей" части востока Украины, "продолжать борьбу за русский мир".

"При вашей очень активной патриотической поддержке Крым уже вернулся домой…", - заявил лидер боевиков "ДНР".

Напомним, 10 августа Крым посетил Владимир Путин, он принял участие в байк-шоу Тень Вавилона, организованном "ночными волками". Президент покатался по полуострову на мотоцикле Урал с коляской.