"Этому байкеру ху*ву всё до п*зды": пока РФ бунтует и горит – Путин катается по Крыму на байке

10 августа 2019, 22:53

Путин 10 августа посетил аннексированный Крым – для участия в международном байк-шоу Тень Вавилона, организованном Ночными волками.

  • Владимир Путин в Крыму на байке Сайт Кремля
  • Владимир Путин в Крыму на байке Сайт Кремля
  • Владимир Путин в Крыму на байке Сайт Кремля
  • Владимир Путин в Крыму на байке Сайт Кремля
  • Владимир Путин в Крыму на байке Сайт Кремля

Пока ОМОН продолжает задерживать граждан после митинга в Москве 10 августа и акций протеста в Питере – российский президент Владимир Путин устроили себе мини-каникулы в аннексированном Крыму.

В соцсетях российского лидера горячо осуждают за то, что он преспокойно катается на байке, пока у него под боком продолжаются пожары в Сибири, назревает радиационная катастрофа в Архангельской области и проходят митинги в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте также"Пукина в отставку": в Москве люди вышли на очередной протестК слову, в Москве задержали не менее 140 участников митинга за свободные выборы, включая случайных прохожих и несовершеннолетних. В Санкт-Петербурге, по данным ОВД-Инфо, задержаны 86 человек, в Ростове-на-Дону – 11, еще двое – в Брянске.

Митинг в Москве, по уточненным данным Белого счетчика, стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года. В нем приняло участие около 50-60 тысяч человек.

Тем временем Путин 10 августа посетил аннексированный Крым – для участия в международном байк-шоу Тень Вавилона, организованном Ночными волками. 

На байк-шоу Путин приехал на мотоцикле Урал. Причем заодно прокатил и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова с врио "губернатора" города Михаила Развожаева.

Байкеры вручили президенту РФ вязаную шапочку (байкерский головной убор) и посвященный ему же фильм "Русский реактор".

Под постом в Twitter люди негодуют: "Вот кому и горя мало. Вся Сибирь задыхается, этому байкеру ху*ву, всё до п*зды", "Можно спать спокойно: если Темнейший по делам, то значит все хорошо, Росгвардия работает", "Всё неймется старику? У него Сибирь горит, радиация на северах, митинги в Москве, а он с п*дорами встречается".

Другие отмечают: "Это безмозглое животное вообще понимает, что у него в стране реальные проблемы?", "Г-н президент под старость лет по собственной воле заделался клоуном" и т. п.

​Напомним, рейтинг Путина навернулся до жалкого минимума. Уровень электоральной поддержки Путина рухнул из-за протестов в Москве.

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Крым Владимир Путин аннексия Крыма
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