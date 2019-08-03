В России зоологи наши пользу от пожаров в Сибири

В России нашли положительные стороны пожаров в Сибири / Reuters

Ученые из Зоологического музея МГУ сделали заявление, что масштабные лесные пожары в Сибири приведут к увеличению популяции двух видов жуков.

Как утверждает пресс-секретарь музея Илья Гомыранов, златки и короеды начнут массово развиваться, используя обгоревшую древесину.

Уточняется, что данные насекомые ощущают тепло и дым, поэтому собираются в местах пожаров. Для популяции особенно благоприятны огромные территории с обугленными деревьями.

Читайте также"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в СибириПо словам Гомыранова, златки, как правило, заселяют прикорневую часть пострадавших от огня хвойных деревьев, откладывая в них личинки. В обгоревших деревьях они начинают развиваться, а затем перебираются на уцелевшие, где массовое развитие продолжается.

Для всех остальных видов животных масштабные пожары являются губительными. Когда огнем охвачены многие сотни километров, страдает весь животный мир территории.

Как ранее сообщалось, в Сибири, Россия, разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров. Тайгу не тушат из-за отсутствия средств.

Также известно, что в настоящее время в Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц.

Напомним, пожары в Сибири будут тушить шаманы. Шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.