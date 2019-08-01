Дым от пожаров в Сибири накрыл Аляску и часть Канады

В Сибири продолжают бушевать пожары / Reuters

От дыма из-за масштабных пожаров в Сибири задыхаются уже не только жители России - смог достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

В NASA со ссылкой на спутниковые снимки сообщают, что дым преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске – там он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров.

Дым также распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Стоит отметить, что на северо-западе Канады также бушует огненная стихия и вносит свой вклад в загрязнение атмосферы в этом районе.

Фото NASA

Как известно, на территории России в 11 регионах продолжаются лесные пожары, распространившиеся на территорию в 3 млн гектаров. При этом тушение на труднодоступных и удаленных территориях власти признали экономически нецелесообразным. Режим ЧС введен в двух регионах.

31 июля президент США Дональд Трамп поговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиными и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

1 августа стало известно, что лесные пожары будут тушить искусственными дождями.