Сибирь горит: в России не тушат три миллиона гектаров леса из-за нехватки денег

Масштабные пожары в Сибири никто не тушит / Reuters

В Сибири, Россия, разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров.

Жуткая стихия бушует в 10 регионах РФ: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО, сообщает BBC.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров в доступных местах задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов.

Однако, основной очаг возгорания находится в труднодоступных местах- стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Изначально небольшие пожары переросли в настоящую катастрофу.

"Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие. Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили практику, исторически сложившуюся от бедности - нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на удаленные территории. Еще с советских времен многие пожары не тушились - не было космического мониторинга, и никто их не считал", - рассказал руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин.

Из-за масштабных пожаров едкий туман заполонил Сибирь, Урал, добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог наблюдается в Татарстане и Казахстане.

Ранее огонь охватил курорты Турции: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео.