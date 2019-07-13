Курорты Турции в огне: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео

В Турции полыхают пожары / twitter.com/DailySabahRU

Турецкие курорты Фетхие и Дпаламан на побережье Эгейского моря утонули в густом дыме из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла. Об этом пишет местное

"Пожарные сдерживают лесной пожар, начавшийся в турецкой провинции Мугла, где сгорело около 350 гектаров леса и повреждено здание одной из гостиниц. Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек", — говорится в сообщении местного издания Hurriyet Daily News.

По информации, всего 60 километров отделяют курорт Фетхие от эпицентра пожара.Читайте также"Окосевшие" матери ушли из дома: четыре маленькие девочки сгорели в Одесской области.

По информации местных властей, туристы могут расслабиться – их безопасности ничего не угрожает.

Также сообщается, что при пожаре сгорел бутик-отель, но жертв среди людей нет. Он добавил, что причиной распространения огня стала жаркая погода, высокая скорость ветра и низкая влажность (17%).

Напомним, ранее в России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек.

Также сообщалось, мощный пожар под Киевом превратил десять маршруток в пепел.