В России из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек

Подводный аппарат РФ / Лев Федосеев/ТАСС

Четырнадцать подводников погибли на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля из-за пожара.

Об этом сообщает Минобороны России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

Причины возгорания сейчас устанавливают. Расследованием руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Ранее после наводнения в России под воду ушел целый город.