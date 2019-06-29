Наводнение с жертвами в Иркутской области России: под воду ушел целый город

В России в городе Тулун Иркутской области и 12 близлежащих населенных пунктах Тулунского района произошло масштабное наводнение.

Как сообщает Иркутск сегодня, по последним данным, из-за наводнения погибли пять человек, пострадали 353 человека, а еще 97 — были госпитализированы, а судьба двоих остается неизвестной.

Уровень воды в реках начал подниматься 27 июня и его уровень стремительно возрастал. Через два дня уровень воды в реке Ия составил 1383 сантиметра при критической отметке в 700 см.

Отмечается, что подтоплен 31 населенный пункт, некоторые их них полностью отрезаны водой от внешнего мира. Паводки повредили порядка четырех тысяч жилых домов, в которых проживали свыше девяти тысяч человек, среди них – две тысячи детей. Подтоплены также автомобильные дороги, некоторые из них по причине непроходимости пришлось перекрыть. Машины застряли на неподтопленных участках трасс и не могут сдвинуться с места.

Около ста человек после эвакуации пришлось госпитализировать. Всего свои дома покинули свыше 1100 местных жителей, в 11 пунктах временного размещения поселился 561 человек.

По прогнозам синоптиков, ливни в регионе в ближайшее время не прекратятся, поэтому, 30 июня уровень воды в реке Ия в городе Тулун превысит отметку в 1400-1500 сантиметров.

Жители подтопленных регионов жалуются, что местные предприниматели наживаются на горе людей. В окруженных водой населенных пунктах подняли цены на продукты питания. Например, хлеб с 20 рублей за буханку вырос до 100 рублей. Власти проступком бизнесменов возмущены, однако "прекратить такую деятельность пока не получается".

Напомним, на юге Франции за несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев, водные артерии превратились в бурные потоки, произошло наводнение.