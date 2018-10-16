Юг Франции накрыла разрушительная стихия, есть жертвы

Во Франции в результате наводнения погибли 13 человек / Reuters

На юге Франции за несколько часов выпала норма осадков за несколько месяцев, водные артерии превратились в бурные потоки, произошло наводнение.

В результате стихийного бедствия погибли 13 человек, пишет Deutsche Welle со ссылкой на властей.

В городе Треб погибли пять человек, сообщило Associated Press, опираясь на сведения французского министерства внутренних дел.

В некоторых местах уровень рек поднялся более чем на шесть метров. Также местами сила потока была настолько сильной, что спасатели не могли добраться до места происшествия на лодках.

В муниципалитете Вильгайанк наводнение началось так быстро, что жители оказались в ловушке на крышах домов. В муниципалитете вода снесла мост и затопила многие дороги, поэтому людей пришлось эвакуировать вертолетами.

Агентство Reuters уже показало фототографии, на которых запечатлены последствия разрушительной стихии, бушевавшей на юге Франции.

Ранее сообщалось, что в США во Флориде и ряде других штатов юго-востока страны бушевал мощный ураган "Майкл". В результате стихи погибли 13 человек, среди погибших был один ребенок — 11-летняя девочка.