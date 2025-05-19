Садоводов призвали сохранять кофейную гущу - для чего она нужна

Кофейная гуща является ценным ресурсом для любого сада.

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Удобрение из кофейной гущи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как можно использовать кофейную гущу

Как ею подкармливать растения

Кофе - это напиток, который любят многие люди, но знали ли вы, что остатки кофейной гущи могут изменить сад?

Главред решил разобраться, как подкормить растения кофейной гущей.

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Что можно сделать из кофейной гущи

Вместо того, чтобы выбрасывать кофейную гущу в мусорку, ее можно повторно использовать, пишет express.co.uk.

По словам экспертов, кофейная гуща имеет множество преимуществ для вашего сада, обеспечивая почву необходимыми питательными веществами и помогая растениям процветать.

Преимущества кофейной гущи для растений

Кофейная гуща содержит необходимые питательные вещества, которые нужны растениям, включая азот, калий и фосфор. Эти питательные вещества жизненно важны для роста растений и помогают улучшить структуру почвы.

В частности, ее слегка кислая природа хорошо подойдет для кислотолюбивых растений, таких как гортензии, азалии и розы.

Также кофейная гуща является прекрасным источником органического вещества, которое помогает улучшить аэрацию и дренаж почвы, что особенно полезно для тяжелых глинистых почв.

Как использовать кофейную гущу в саду

Эксперты отмечают, что самый простой способ использования кофейной гущи - это добавление ее в компостный контейнер. Готовый компост, богатый питательными веществами, можно разбросать по грядкам, чтобы улучшить качество почвы и способствовать здоровому росту растений.

Если вы хотите использовать кофейную гущу непосредственно в саду, лучше всего использовать ее экономно. Легкое посыпание вокруг основания ваших растений может помочь.

Стоит заметить, что слишком много кофейной гущи в одном месте может образовать плотный слой, который блокирует доступ воздуха и воды к корням растений. Чтобы предотвратить это, равномерно распределите гущу и избегайте ее повторного накопления в одном месте.

Яичная скорлупа как удобрение / Инфографика: Главред

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