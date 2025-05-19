Трагический случай в Харькове: военных чиновников РТЦК временно отстранили

Начальника и заместителя РТЦК временно от должностей на время расследования трагедии.

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В Оперативном командовании "Восток" начали расследование / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Харькове погиб гражданский на территории РТЦК и СП

Начальника и заместителя центра отстранили на время следствия

В Харькове 12 мая на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки трагически погиб гражданский. По сообщению Оперативного командования "Восток", смерть наступила в результате падения с третьего этажа административного здания.

Командование начало служебное расследование, чтобы выяснить действия военнослужащих во время инцидента и все обстоятельства трагедии.

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"Начальник РТЦК и СП и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования", - отметили в заметке.

Правоохранители продолжают следственные действия. По предварительной версии следственно-оперативной группы и экспертов, 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой 'самоубийство', соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников территориального центра комплектования и социальной поддержки", - отметили в оперативном командовании "Восток".

Они также добавили, что оказывают полное содействие следствию.

"По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые меры. Если вина будет установлена, должностных лиц накажут", - подчеркнули в командовании.

"В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности", - резюмировали в оперативном командовании "Восток".

Инциденты с ТЦК - последние новости

Как писал Главред, 11 апреля в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым главу ВВК. Правоохранители добавили, что сведения по данному факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".

Напомним, в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК и умер. В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.

Кроме того, Львовский областной ТЦК и СП начал расследование по обвинениям в том, что его сотрудники похитили и избили ветерана Национальной гвардии.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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