Подсчитано 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом Румынии

Кратко:
- Стали известны окончательные результаты выборов президента Румынии
- Джордже Симион уже признал поражение
На президентских выборах в Румынии победил прозападный кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан. После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре он набрал 53,6% голосов.
Как свидетельствуют данные румынского Центризбиркома, ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, получил 46,4% голосво избирателей.
Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.
"Особые слова признательности и благодарности - румынским гражданам Республики Молдова. Вместе, с уверенностью и надеждой, мы продолжим наше европейское путешествие! Я благодарю президента Майю Санду за поздравления и поддержку в эти дни", - написал Дан в Facebook.
Симион уже признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента.
"Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне", - сказал Симион в видеообращении в Facebook.
Также Симион призвал своих сторонников продолжать "борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, христианскую веру и свободу".
Симион, который набрал чуть более 5,2 миллиона голосов признал, что чувствует "горький вкус поражения".
Выборы президента в Румынии
Как писал Главред, 18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов.
Основными кандидатами во втором туре были пророссийский ультраправый Джордже Симион и Никушор Дан.
Общая явка избирателей составила 64,72%, что на 11% больше, чем в первом туре. Во втором туре проголосовали около 9,99 миллиона избирателей в Румынии и 1,64 миллиона за рубежом.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами для стабильности, безопасности и благополучия.
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