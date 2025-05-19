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Подсчитано 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом Румынии

Анна Ярославская
19 мая 2025, 07:30
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Никушор Дан стал победителем избирательной гонки. Джордже Симион признал поражение на выборах.
Никушор Дан
Никушор Дан победил на выборах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NicusorDan.ro

Кратко:

  • Стали известны окончательные результаты выборов президента Румынии
  • Джордже Симион уже признал поражение

На президентских выборах в Румынии победил прозападный кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан. После обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре он набрал 53,6% голосов.

Как свидетельствуют данные румынского Центризбиркома, ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности, получил 46,4% голосво избирателей.

видео дня

Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.

Данны Центризбиркома Румынии
Данны Центризбиркома Румынии / prezenta.roaep.ro

"Особые слова признательности и благодарности - румынским гражданам Республики Молдова. Вместе, с уверенностью и надеждой, мы продолжим наше европейское путешествие! Я благодарю президента Майю Санду за поздравления и поддержку в эти дни", - написал Дан в Facebook.

Никушор Дан
Никушор Дан / facebook.com/NicusorDan.ro

Симион уже признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил с победой своего оппонента.

"Я хотел бы поздравить моего оппонента Никушора Дана, он выиграл выборы, это была воля румынского народа. Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне", - сказал Симион в видеообращении в Facebook.

Также Симион призвал своих сторонников продолжать "борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, христианскую веру и свободу".

Симион, который набрал чуть более 5,2 миллиона голосов признал, что чувствует "горький вкус поражения".

Выборы президента в Румынии

Как писал Главред, 18 мая в Румынии состоялся второй тур президентских выборов.

Основными кандидатами во втором туре были пророссийский ультраправый Джордже Симион и Никушор Дан.

Общая явка избирателей составила 64,72%, что на 11% больше, чем в первом туре. Во втором туре проголосовали около 9,99 миллиона избирателей в Румынии и 1,64 миллиона за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами для стабильности, безопасности и благополучия.

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