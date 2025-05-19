Зеленский поздравил Никушора Дана: итоги президентских выборов в Румынии

Центральная избирательная комиссия сообщает официальные результаты голосования с высокой явкой избирателей.

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Выборы президента Румынии завершились победой Никушора Дана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента Румынии с поддержкой более 54%

Зеленский приветствует Дана и ожидает усиления стратегического партнерства между Украиной и Румынией

В воскресенье в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан одержал победу. Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Румынии.

Основными кандидатами во втором туре были пророссийский ультраправый Джордже Симион и Никушор Дан. После обработки 99,02% протоколов Дан набирает 54,03% голосов, а Симион - 45,27%.

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Общая явка избирателей составила 64,72%, что на 11% больше, чем в первом туре. Во втором туре проголосовали около 9,99 миллиона избирателей в Румынии и 1,64 миллиона за рубежом.

Для сравнения, в первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан - 20,99%. Ультраправый кандидат в значительной степени поддерживался диаспорой, которая отдала ему более 60% голосов, тогда как Дан получил лишь 25%.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой:

"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу", - написал он.

Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами для стабильности, безопасности и благополучия.

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