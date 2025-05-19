Зеленский поздравил Никушора Дана: итоги президентских выборов в Румынии

О главном:
- Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента Румынии с поддержкой более 54%
- Зеленский приветствует Дана и ожидает усиления стратегического партнерства между Украиной и Румынией
В воскресенье в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан одержал победу. Об этом сообщает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Румынии.
Основными кандидатами во втором туре были пророссийский ультраправый Джордже Симион и Никушор Дан. После обработки 99,02% протоколов Дан набирает 54,03% голосов, а Симион - 45,27%.
Общая явка избирателей составила 64,72%, что на 11% больше, чем в первом туре. Во втором туре проголосовали около 9,99 миллиона избирателей в Румынии и 1,64 миллиона за рубежом.
Для сравнения, в первом туре Симион получил 40,96% голосов, а Дан - 20,99%. Ультраправый кандидат в значительной степени поддерживался диаспорой, которая отдала ему более 60% голосов, тогда как Дан получил лишь 25%.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой:
"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу", - написал он.
Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами для стабильности, безопасности и благополучия.
Читайте также:
- "Я позвонила ему": Зеленская рассказала, о перепалке мужа с Трампом и Вэнсом
- Путин избегает Зеленского: Сибига сделал громкое заявление после встречи в Стамбуле
- Макрон "отчитал" Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт - FT
Украинско-румынские отношения после вторжения России
Отношения Украины и Румынии после распада СССР отметились тяжбами в международном суде ООН с 2004-го по 2009 год по территориальному спору - делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны между соседями в Черном море.
С первых дней агрессии России против Украины в 2014 году Румыния осуждала действия Кремля и поддерживала территориальную целостность Украины. После начала полномасштабной войны Румыния одной из первых решительно осудила российскую агрессию и военные преступления россиян, а уже в марте 2022 года присоединилась к украинскому делу против РФ в Международном суде о совершении геноцида.
Президент Румынии Клаус Йоханнис был среди первых лидеров стран, посетивших Украину в начале войны 2022 года.
Чуть более чем через год визит в Румынию совершил президент Украины Владимир Зеленский. Румынская пресса назвала его приезд долгожданным и историческим, хотя и запоздалым. Тогда же лидеры обеих стран объявили о новом уровне отношений: стратегическое партнерство. Зеленский вспомнил тогда и о военной помощи, которую Украина получает от Румынии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред