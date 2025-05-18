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Макрон "отчитал" Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт - FT

Руслана Заклинская
18 мая 2025, 20:03
756
Мерц пытается выстроить теплые отношения с Мелони.
Макрон 'отчитал' Мелони из-за Украины, Мерц пытается уладить конфликт - FT
Мерц пытается уладить конфликт Макрона с Мелони / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно:

  • Итальянского премьера не пригласили на встречу лидеров Франции, Германии, Великобритании, Польши с Зеленским
  • Мелони объяснила отсутствие отказом Италии отправлять войска в Украину, Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить ситуацию

Между Италией и Францией возник спор после того, как премьер-министра Италии Джорджу Мелони не пригласили на встречу лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также к совместному телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается урегулировать конфликт между странами, пишет Financial Times.

Президента Франции Эммануэль Макрон 16 мая публично раскритиковал Мелони за якобы распространение ложной информации. По словам Макрона, премьер Италии неправильно интерпретировала ситуацию, когда заявила, что ее не пригласили из-за отказа отправлять войска в Украину в рамках инициативы "коалиции желающих".

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Мелони, которая является преданной союзницей Киева и поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом, ранее объяснила свое отсутствие тем, что Италия изначально не планировала направлять военный контингент в Украину в рамках инициативы так называемой "коалиции желающих".

"Италия давно заявляла, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас не имело бы смысла участвовать в форматах, имеющих цели, в которых мы не готовы участвовать", - сказала премьер Италии.

Макрон в ответ заявил, что тема размещения войск даже не обсуждалась во время встреч в Киеве или Тиране, где он находился с лидерами Великобритании, Германии и Польши.

"Речь идет о прекращении огня - давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно поступает от России", - заявил французский президент.

Канцлер Мерц пытается "погасить" конфликт

В попытке снизить градус напряжения канцлер Германии Фридрих Мерц провел частную встречу с Джорджой Мелони 17 мая - накануне инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV. Во время переговоров он подчеркнул, что Италия должна участвовать во всех мирных инициативах, которые касаются Украины.

"В ближайшие дни я проведу переговоры в Европейском союзе, чтобы включить Италию во все наши усилия по решению этого конфликта. Мы не должны позволить себе быть разделенными", - сказал Мерц.

Он также отметил, что в рамках ЕС не существует "первого или второго эшелона" стран - все партнеры имеют равные права и общую цель: как можно быстрее завершить войну в Украине.

Как отметили в издании, Мелони имела сложные отношения и с предшественником Мерца - Олафом Шольцем, который вместе со своими партнерами по коалиции "Зеленых" неоднократно критиковал ее за жесткую миграционную политику. Зато Фридрих Мерц пытался выстроить теплые отношения с итальянским лидером, демонстрируя другой подход, чем его предшественник. Он обращался к ней по имени "Джорджиа", употреблял неофициальную форму обращения du (в немецком языке - знак особой дружественности), подчеркивая партнерство и взаимное уважение.

"Вместе мы стремимся к сильной, безопасной и конкурентоспособной Европе. И поэтому я очень благодарен, Джорджия, что нам удалось установить тесный контакт друг с другом в первые несколько дней", - сказал Мерц.

Встречи "Коалиции желающих" - новости по теме

Напомним, 10 мая в Киеве состоялась встреча европейских лидеров с президентом Зеленским. Стороны согласились на полное и безусловное прекращение огня с 12 мая сроком минимум на 30 дней. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не присутствовала.

После встречи президент Франции Макрон и британский премьер Стармер заявили, что новые санкции против России будут введены, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной. Стармер подчеркнул, что в случае отказа Путина прекратить огонь Европа вместе с США усилит военную помощь Украине.

Как сообщал Главред, 16 мая президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили переговоры в Стамбуле. Зеленский отметил, что Украина готова к быстрым шагам ради мира, но санкции против России должны продолжаться, пока не будет полного и безусловного прекращения огня.

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Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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Италия Франция Эммануэль Макрон Германия Фридрих Мерц Джорджа Мелони
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