"Я позвонила ему": Зеленская рассказала, о перепалке мужа с Трампом и Вэнсом

Вы узнаете:
- Почему Елена Зеленская не полетела с президентом в Турцию
- Как Владимир Зеленский перенес скандал в Овальном кабинете
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как ее муж отреагировал за ситуацию в Овальном кабинете.
В интервью Маричке Падалко она поделилась, что не хотела б быть вместе с президентом на переговорах в Турции.
"Я думаю, что я там не нужна, сейчас. Нет, я бы не хотела. Есть такие напряженные интенсивные моменты, когда ты можешь только отвлекать. Объективно, ты не поможешь. Поэтому лучше я подожду дома, как все", - рассказала жена президента.
Первая леди также рассказала, как ее муж отреагировал на ситуацию в Овальном кабинете.
"Я позвонила ему и спросила: "Как ты?", он ответил: "Все нормально. Мы работаем. Все, пока". Я не думаю, что ему было приятно и не сложно. Конечно, для него это был тяжелый эмоциональный вызов. Но он стойкий. Он все выдержал", — добавила Елена Зеленская.
Смотрите видео интервью Елены Зеленской Маричке Падалко:
Ссора между Зеленским и Трампом - что произошло в Белом доме
Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где планировалось подписание соглашения по добыче полезных ископаемых. Документ был согласован обеими сторонами, но так и не был подписан.
Встреча между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошла в напряженной атмосфере. После спора Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было предусмотрено.
Несмотря на это, уже 4 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к возобновлению переговорного процесса и подчеркнул стремление Киева к конструктивному сотрудничеству с администрацией Трампа. Он отметил, что Украина остается открытой к диалогу и рассчитывает на дальнейшую поддержку США.
Во время выступления в Конгрессе в тот же день Дональд Трамп подтвердил, что получил "важное письмо", в котором президент Украины выразил готовность к переговорам. Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон должен вести диалог с обеими сторонами для скорейшего завершения войны.
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