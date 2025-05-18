США представили 'сильный мирный план' в Стамбуле: Келлог раскрыл детали

По итогам лондонских встреч США разработали всеобъемлющий мирный план.

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Спецпредставитель Трампа раскрыл детали мирного плана США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Келлога:

США разработали мирный план из 22 пунктов для завершения войны

План презентовали на переговорах в Стамбуле

Первый и ключевой пункт - немедленное всеобъемлющее прекращение огня

План США, который должен привести к завершению войны России против Украины, состоит из 22 пунктов. Первый пункт - требование немедленно прекратить боевые действия. Об этом сообщил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог в соцсети Х.

"В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили сильный мирный план. По итогам лондонских встреч мы (США) разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов", - заявил он. видео дня

По словам Келлога, первый пункт документа должен стать основой для урегулирования войны.

"Первый пункт - это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас", - написал Келлог.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Мирный план - новости Украины

Напомним, американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны. В нем учтены и отдельные требования России, а также 30-дневное прекращение огня.

Документ должен представить российскому диктатору Владимиру Путину спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Один из чиновников отметил: "Если Путин хочет выход - вот он".

Россия отказалась обсуждать мирный план из 22 пунктов, предложенный Стивом Уиткоффом при участии Украины и Европы. Отказ Путина заставил Уиткоффа отложить новую встречу с ним. Лидеры Украины, Европы и США после этого призвали к 30-дневному перемирию, пригрозив санкциями.

Как сообщал Главред, встреча "Коалиции желающих" в Киеве вызвала резкую реакцию Москвы. Дмитрий Медведев набросился с оскорблениями на лидеров Франции, Германии, Британии и Польши, высмеяв инициативу по 30-дневному прекращению огня. Он заявил, что вместо мира они только угрожают России. Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций и умеет их обходить.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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