Хотят ли россияне завершения войны в Украине: в ISW указали на важные факты

Кратко:

Российское общество и армия РФ не поддерживают прекращение огня и завершение войны в Украине в ближайшее время. Кремль использует эти настроения для оправдания затяжной кампании. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW сослались на интервью 11 российских солдат изданию The New York Times, которые принимали или принимают участие в боевых действиях в Украине. Некоторые из опрошенных военнослужащих высказались категорически против всеобъемлющего прекращения огня и считают, что Россия должна воевать, пока ее армия не захватит всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Опрошенные оккупанты также призывают Россию продолжать войну до достижения целей по захвату территорий и не предлагать никаких уступок Украине или Западу.

По их словам, это нужно, чтобы России не пришлось снова воевать с Украиной через 5 или 10 лет, а также чтобы российские жертвы в нынешней войне не были напрасными.

Тем временем независимая российская оппозиционная социологическая организация "Хроники" провела опрос, согласно которому около половины респондентов высказались против мирного соглашения.

В отчете также привели результаты опроса 100 российских военных оппозиционного издания "Верстка" в апреле 2025 года. По его результатам, только 18% респондентов поддержали вывод войск РФ из Украины до достижения заявленных Путиным целей войны, и только около пятой части респондентов верят в завершение войны в ближайшие месяцы.

Такие результаты опросов свидетельствуют о том, что Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российская армия и общество не ожидают скорого окончания войны.

"Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать до тех пор, пока Украина не примет российские требования. Вероятно, это происходит потому, что в Кремле убеждены, что должным образом подготовили российское общество и армию к такому сценарию развития событий", - отметили Институте изучения войны.

Как писал Главред, переговоры между Украиной и агрессором Россией в Стамбуле в один момент зашли в тупик. Россияне требовали, мол, вывода Сил обороны с украинских территорий. После этого Турция предложила обмен пленными 1000 на 1000, который поддержали стороны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей. Работа делегаций будет продолжена. Сначала нужно выполнить договоренности, которых достигли в Стамбуле.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, что в случае прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы останавливать огонь из-за приобщения президента США Дональда Трампа к мирному процессу.

Другие новости по теме:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.